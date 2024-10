Digitale, Fragassa: “Per ComoLake2024 da industria risposta oltre previsioni”

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – ComoLake2024, la conferenza internazionale sulle politiche digitali, conterà quest’anno – alla sua seconda edizione – un’ampia rosa di patrocini, per l’esattezza, a cominciare dal Parlamento Ue e dalla Commissione, fino al Dipartimento per l’Innovazione tecnologica guidato dal sottosegretario Alessio Butti. Ma non ci sono solamente partner istituzionali. Al contrario, “l’accoglienza dell’industria è andata oltre le previsioni, abbiamo coinvolto oltre 84 aziende partner, 20 media partner e altri 15 regional partner”. Una risposta “significativa che attesta il grande riconoscimento per la manifestazione”, ha evidenziato Erminio Fragassa, presidente Micromegas, presentando la manifestazione al via a Cernobbio dal 15 al 18 ottobre. “Il dipartimento per l’Innovazione ha dato la spinta propulsiva a entrambe le edizioni”, ha poi fatto presente Fragassa.