Consulta: Renzi, ‘da Meloni scorrettezza istituzionale, ora cerchi dialogo’**

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “La Meloni ha fatto campagna acquisti e ha provato ad avere la maggioranza qualificata, prevista dalla Costituzione, senza accordo. Io denuncio la scorrettezza istituzionale di Giorgia Meloni” che “ha fatto campagna acquisti sui parlamentari di opposizione e poi ha pensato di poter eleggere il giudice di Corte Costituzionale da sola. Non si fa così”. Così Matteo Renzi a Sky Tg 24 Live In.

“In un caos internazionale il presidente del Consiglio è alla ricerca di una talpa su whatsapp, di chi ha dato il suo messaggino ai giornalisti… Il presidente del Consiglio dovrebbe mantenere una postura di un certo tipo, non cercare la talpa”.