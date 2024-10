Cancro seno, negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia torna il Pinktober

Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) – Per il mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno, gli Hard Rock Cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia aderiscono come ogni anno alla raccolta fondi di Pinktober di Hard Rock International. Dalla sua creazione, Hard Rock ha raccolto nel mondo oltre 12 milioni di dollari per la ricerca sul cancro al seno, compresi 1,3 milioni raccolti nel 2023. Per tutto il mese di ottobre gli Hard Rock di tutto il mondo compresi hotel, casinò e Rock Shop organizzano eventi e promozioni speciali destinando una parte dei proventi alla Hard Rock Heals Foundation per supportare enti di beneficenza in tutto il mondo che si occupano di sensibilizzazione e ricerca sul cancro al seno.

I cafe di Firenze, Roma e Venezia aderiscono alla campagna – riporta una nota – promuovendo una serie di appuntamenti dedicati alla musica con protagonista la voce di artiste e cantanti affermate ed emergenti, inoltre, serviranno tutti i burger e i sandwich su speciali e colorati panini rosa, mentre nei rock shop sarà possibile acquistare l’iconica t-shirt di Pinktober insieme a borse, spille, felpe e altri gadget dedicati alla campagna.

L’Hard Rock di Firenze propone due serate speciali con l’accompagnamento musicale degli 80voglia venerdì 11 ottobre e i Cramberries Tribute il 18 ottobre. Sul palco del Cafe di Roma si esibiranno il 10 ottobre la dj romana Ale Ross, il 19 la band Beyontop, unica tribute band italiana di Beyoncé, il 24 la calda voce di Emma Re accompagnata dal musicista Simone Ceracchi e il 31 il dj set di Frida K. A Venezia nel cafe di Bacino Orseolo si esibiranno lunedì 7 ottobre la cantante Dani De Zan, il 17 duo acustico Stillwater, il 24 la cantante e chitarrista Giulia Tonini e venerdì 25 il duo dei The Slippers.

In onore di Pinktober, Hard Rock International organizza un eccezionale asta benefica in partnership con Lionel Messi e l’Oracle Red Bull Racing con oggetti rari ed esclusivi, dal primo ottobre al 22 novembre 2024 su Qtego. Tutti i proventi andranno a beneficio della Hard Rock Heals Foundation, sostenendo gli sforzi per la sensibilizzazione e la ricerca sul cancro al seno in tutto il mondo. L’asta di quest’anno è destinata a entrare nella storia, offrendo oggetti mai messi a disposizione del pubblico. Tra i punti salienti – riferisce la nota – l’icona globale del calcio e ambasciatore del marchio Hard Rock, Messi, donerà un paio di scarpe da calcio rosa autografate indossate durante una storica partita dell’Inter Miami CF. Un’opportunità straordinaria per i fan e i collezionisti di possedere un pezzo dell’eredità di Messi contribuendo allo stesso tempo a una causa benefica.

Oracle Red Bull Racing, partner ufficiale di ristoranti, casinò e hotel di Hard Rock, metterà all’asta attrezzature da corsa autografate, tra cui oggetti indossati da Max Verstappen e Sergio Perez. Questo equipaggiamento da corsa esclusivo sarà messo all’asta con i proventi divisi tra Wings For Life e la Hard Rock Heals Foundation e non può essere acquistato altrove. Inoltre, per promuovere ulteriormente la campagna Pinktober, il marchio Hard Rock sui veicoli del team e sulle tute dei piloti avrà un design speciale in rosa per tutto il mese di ottobre e l’inizio di novembre, unendo velocità, potenza e sinergia nella lotta contro il cancro al seno.