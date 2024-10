C.sinistra: Schlein, ‘alleanze sui territori, nessuna imposizione dall’alto’

Roma, 8 ott (Adnkronos) – “Delle alleanze si stanno occupando i territori e i nostri candidati governatori, a partire da Michele De Pascale”. Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24.

“Noi siamo molto rispettosi dei nostri alleati, cerchiamo di farci carico dei problemi che manifestano. Non è facile ma credo che la responsabilità della prima forza di opposizione sia quella di non mettere veti ma condizioni programmatiche. Noi affianchiamo il lavoro dei territori, non facciamo imposizioni dall’alto”, ha spiegato la segretaria del Pd.