Russia: Putin compie 72 anni, ‘festeggerà il compleanno al lavoro’

Mosca, 7 ott. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin compie oggi 72 anni, la 21ma volta che festeggerà il suo compleanno ricoprendo la più alta carica dello Stato. Come negli anni precedenti, scrive la Tass, il capo dello Stato festeggerà il suo compleanno al lavoro. Di norma, Putin inizia a ricevere congratulazioni dai leader stranieri sotto forma di telegrammi e telefonate al mattino. Nella prima metà della giornata sono programmati diversi incontri di lavoro privati. In serata, Putin incontrerà i capi di Stato della Csi, che si riuniranno a Mosca in vista del vertice di domani.

Putin non parla mai pubblicamente del suo compleanno – sottolinea l’agenzia russa – e cerca di evitare di attirare inutilmente l’attenzione sull’argomento. “È il mio compleanno, non è una festa nazionale. Mi sembra immodesto esagerare l’importanza di questo evento”, ha spiegato il capo dello Stato. Preferisce festeggiare il 7 ottobre con amici e parenti. Nonostante il suo fitto programma, il presidente cerca di concedersi almeno una sera per la sua famiglia.