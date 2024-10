Rai: domani data Vigilanza su presidente Cda, primo voto verso fumata nera**

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Si riunirà domani mattina alle 11 e 30 l’ufficio di presidenza della commissione Vigilanza Rai con all’ordine del giorno la ”programmazione dei lavori”, primo passo verso il voto sul nuovo Cda. Seduta che potrebbe essere fissata a stretto giro, forse già domani sera o mercoledì, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. In ogni caso, entro la settimana. Per questa prima votazione si va confermando la possibilità di un nulla di fatto. Regge infatti l’accordo delle opposizioni a non prendere parte ai lavori.

Per il via libera alla presidente designata Simona Agnes, vicina a Forza Italia, è infatti necessaria la maggioranza qualificata: 28 voti. Al momento nel pallottoliere della maggioranza si contano 26 sì per la Agnes. Senza un accordo si va quindi verso una fumata nera. Gli occhi sono puntati sui 5 Stelle, dopo lo strappo con il Pd, sul voto dei consiglieri del Cda Rai nei giorni scorsi. Ma da Campo Marzio si conferma che la linea è quella di restare fuori insieme alle altre opposizioni.

Alla partita della presidenza del Cda si affianca anche quella degli assetti interni a viale Mazzini. Sono attivi diversi contatti tra i partiti, intensificati dopo l’addio di Mario Orfeo al Tg3. Una direzione storicamente assegnata alle opposizioni. In ballo ci sono sia Pd che M5S. C’è chi scommette che stavolta il Tg3, sarebbe la prima volta, andrà ‘in quota’ 5 Stelle: Senio Bonini, attuale vicedirettore al Tg1, e Bruno Luverà, vicedirettore agli Approfondimenti, i nomi più accreditati per il dopo Orfeo. Si fa anche il nome di Simona Sala, che potrebbe mettere d’accordo dem e grillini. Sebbene stia crescendo anche l’ipotesi della conferma di Pierluca Terzulli, attualmente direttore ad interim del Tg3 dopo l’addio di Orfeo.