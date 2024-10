Mo: Ronzulli, ‘torni pace perché a morti non seguano altri morti’

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Un anno fa, l’orrore. I terroristi di Hamas entrarono in Israele, seminarono morte e terrore nei Kibbutz, nelle basi militari, in un rave. Uccisero 1200 persone innocenti, ne rapirono 254, molte ancora nelle mani dei terroristi, molte altre morte in prigionia. Il 7 ottobre è ormai una data scolpita nella memoria. Oggi, nel giorno del ricordo di quella terribile strage, ci stringiamo forte ad Israele e al suo popolo. Da allora, in quella regione, nulla è stato più come prima. L’auspicio è che torni la pace, che i terroristi vengano sconfitti, che i governi si siedano intorno ad un tavolo, per fare in modo che ai tanti morti non seguano ancora altri morti”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.