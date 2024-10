Mo: Macron commemora il 7/10, ‘nostro dolore è qui ed è acuto come un anno fa’

Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato un messaggio in ebraico, commemorando il massacro del 7 ottobre dell’anno scorso. “Il nostro dolore è qui ed è acuto come lo era un anno fa – ha scritto il capo dello Stato – Il dolore del popolo israeliano, il nostro dolore e il dolore dell’umanità in generale. Non dimenticheremo i morti, i prigionieri e le famiglie i cui cuori sono spezzati dalla perdita e dall’attesa del loro ritorno. I miei pensieri sono con loro”.