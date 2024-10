Mo: Barelli, ‘Italia in prima linea per ricerca via pace’

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Un anno fa un attentato orribile e vile ha spezzato 850 vite e ha privato della libertà 250 persone, di cui 30 bambini, vite sospese, fragili e innocenti. Oggi è nostro dovere ricordare quel terribile giorno che ha cambiato per sempre il corso della storia ed esprimere tutta la nostra vicinanza al popolo israeliano. Il governo italiano è in prima linea nel lavoro prezioso e incessante nella ricerca della via del dialogo e della diplomazia, unica strada possibile perché tacciano le armi per sempre”. Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.