Mafia: omicidio poliziotto Agostino, per le parti civili risarcimenti per mezzo milione euro**

Palermo, 7 ott. (Adnkronos) – Il boss Gaetano Scotto, condannato all’ergastolo per l’omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo), è stato anche condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per oltre mezzo milione di euro. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Palermo presieduta da Sergio Gulotta. In particolare, dovrà pagare “a titolo provvisionale”, 100 mila euro per gli eredi di Vincenzo Agostino; 100 mila euro per gli eredi di Augusta Schiera; 100 mila per Antonino Castelluccio e Michelina D’Alessandro; 50 mila euro ciascuno per Salvatore Agostino, Annunziata Agostino, Flora Agostino, Francesco Castelluccio e Antonella Castelluccio e sempre 50 mila complessivamente per Francesco Carollo, Giulia Carollo, Salvatore Carollo nella qualità di eredi di Marianna Castelluccio.

Gaetano Scotto è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali delle parti per quasi 70 mila euro per gli eredi di Agostino, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Viminale, presidenza Regione siciliana (questi ultimi complessivi 7.372 euro). Infine per Libera e il Centro Pio La Torre per 7.300 euro ciascuno.