Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Se il Parlamento non vota per la Consulta è un ‘vulnus’. Se il Parlamento vota per la Consulta e’ un ‘blitz’. Per la sinistra rispettare la Costituzione significa essere loro a indicare il Giudice, perché chi viene da sinistra è figura moralmente ‘di garanzia’ per definizione”. Lo scrive sui social Enrico Costa, deputato di Forza Italia.