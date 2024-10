Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Noi siamo in contatto con le altre opposizioni. Quello che non vorremmo fare è la figura degli imbecilli come l’altra volta sulla Rai. Non si può andare avanti continuamente con l’Aventino. E’ difficile perchè la maggioranza non ha grande voglia di ascoltare. Ci sentiremo con le altre opposizioni e cercheremo di prendere una posizione comune”. Così Carlo Calenda, leader di Azione.