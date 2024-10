Cittadinanza: Sisto (Fi), ‘Ius Italiae tema ideato da Tajani e da discutere’

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Ius Italiae? “E’ un tema che va discusso. Si sbaglia chi dice che è una proposta di facciata, non è così, l’idea è di Tajani, se poi piace anche a Marina Berlusconi tanto meglio”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

Parlando di Fi, Francesca Pascale ha spiegato che a suo avviso, per voi, lei è troppo di sinistra. E’ d’accordo? “Penso che la Pascale abbia già dato in Forza Italia…”.