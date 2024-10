Wta Pechino, Errani e Paolini trionfano nel doppio

Pechino 6 ott. – (Adnkronos) – Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel doppio al torneo Wta 1000 di Pechino (cemento, montepremi 8.955.610 dollari). In finale – la settima raggiunta insieme (Olimpiadi comprese) – la 37enne di Massa Lombarda e la 28enne di Bagni di Lucca, quinte teste di serie, si impongono per 6-4, 6-4, in un’ora e mezza di partita, sulla taipanese Hao-Chin Chan e la russa Veronika Kudermetova, settime teste di serie.

Per le azzurre si tratta del quarto titolo in stagione (compreso l’oro olimpico di Parigi), il quinto in carriera, su sette finali disputate. Errani e Paolini si sono anche assicurate la prima partecipazione per una giocatrice o una coppia italiana alle Wta Finals – che quest’anno si giocheranno a Ryadh – dal 2015.

“Oggi credo che abbiamo giocato davvero una buona partita. Non è mai facile giocare una finale. Abbiamo perso molti punti decisivi anche se siamo riuscite a vincere in due set, quindi siamo molto, molto felici per questo successo”, dice Paolini. Nel secondo set le azzurre hanno breakkato le avversarie in tutti i loro turni di battuta ma a loro volta sono riuscite a tenere il servizio solo una volta-

“Non riuscivo proprio a tenere il servizio – aggiunge la toscana sorridendo – È da tre giorni che servo nel primo game del secondo set e che subiamo il break, quindi…. Sara mi ha detto: ‘Dai, andiamo, questa volta ce la faremo’. Ma non l’abbiamo fatto…. Nel secondo set credo che siamo tornate a giocare meglio. Sapevamo forse prima come si sarebbero mosse. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo cercato di rimanere lì in ogni punto perché, come ho detto, abbiamo subito molti break. Il segreto per tornare a giocare bene è rimanere sempre e comunque positive”.

Pechino secondo trofeo “1000”, l’oro olimpico, una finale Slam (Roland Garros): una stagione in doppio davvero bella per entrambe. “Sì, è davvero un anno incredibile – sottolinea Errani -. Abbiamo vinto molto. Ed è stato fantastico per noi conquistare questo trofeo in un torneo così importante come Pechino. Speriamo di continuare così”. “E sempre speciale vincere un torneo, soprattutto un 1000 – ha aggiunto Paolini -. Siamo davvero molto felici. Quest’anno ci siamo impegnate molto per giocare in doppio. Quindi siamo molto soddisfatte per come sta andando”.