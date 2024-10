Roma, 6 set (Adnkronos) – “Abbiamo invitato tutti al buon senso sperando che non si ripetano cose accadute il 7 ottobre. L’inizio è lì, la chiave e lì. Ora bisogna lavorare per il cessate il fuoco, per la pace, per due popoli due Stati. E’ difficile, difficilissimo. Ma mai rinunciare a combattere per la pace. Dobbiamo essere combattenti per la pace con le armi della diplomazia. Finchè c’è uno spiraglio per trattare bisogna farlo”. Lo ha detto Antonio Tajani al Tg2 Dossier sul 7 ottobre.