Mo: Blinken parla con omologo saudita, sostenere missione Unifil

Washington, 6 ott. (Adnkronos/Dpa) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha discusso della situazione in Medio Oriente con il suo omologo saudita Faisal bin Farhan. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato, precisando che i due hanno discusso della necessità di rispettare la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite che chiede la smilitarizzazione dell’area tra il confine israelo-libanese e il fiume Litani, consentendo ai civili sia sul lato libanese che su quello israeliano del confine di tornare a casa.

Blinken e bin Farhan hanno discusso anche della necessità di un sostegno internazionale alle forze armate libanesi e alla missione di osservatori delle Nazioni Unite Unifil che monitora il confine. Hanno inoltre parlato della crisi umanitaria in Libano e degli sforzi per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza.