Mic: Giuli, ‘la laurea adesso? Debolezza presenile, contestatori si sono alzati tardi…’**

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – “Perché ho aspettato questa età per laurearmi? E’ un progetto che nasceva quando era presidente del Maxxi, una di quelle debolezze presenili o senili. Potrei rispondere come Vittorio Feltri. Perché ho cominciato a lavorare presto” Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli alla convention di Brucoli (Siracusa) parlando dell’ultimo esame dato all’università nei giorni scorsi. Parlando della contestazione di alcuni studenti con striscioni contro il neo ministro, Giuli replica: “I contestatori si sono alzati tardi, sono arrivati solo dopo il caffè e il cappuccino. E’ lecito sbagliare a quell’età. Sono giovani, fanno tardi la sera…”. E aggiunge: “Mi sono ritrovato nella surreale condizione di essere il primo ministro della Cultura che cerca di nascondere il fatto che sta per laurearsi, molti sbandierano titoli che non hanno. Speravo di fare una cosa diversa e poco vistosa”.