Lega: Fratoianni, ‘Salvini chiacchiere e distintivo, palco offerto a xenofobi e fascistoidi’

Roma, 6 set (Adnkronos) – “Pontida edizione 2024 non poteva che essere così: con un leader, travolto dai disastri del suo dicastero che ricadono quotidianamente su milioni di cittadini, che non poteva che propagandare vittimismo per i reati che ha commesso in passato, sequestrando per giorni degli esseri umani in spregio ad ogni norma”. Lo dice Nicola Fratoianni, di Avs.

“Per il resto e cioè sulle tantissime promesse elettorali non mantenute solo chiacchiere e distintivo. E in più un palco offerto per i loro messaggi xenofobi e fascistoidi alla peggiore feccia d’Europa”, conclude.