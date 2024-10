Un uomo di Sant’Agata de’ Goti, G.D.R, 31 anni, è stato tratto in arresto nella serata di ieri dagli uomini del Norm dei Carabinieri di Montesarchio in esecuzione di un provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Benevento, Roberto Nuzzo, che ha accolto la richiesta in tal senso venuta dalla Procura della Repubblica sannita Maria Colucci. In carcere, invece, già si trovava il fratello.

