Salute, cardiologo Righetti: “Importante gestire infiammazione dopo esercizio intenso”

Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) – Per modulare l’infiammazione determinata dall’attività di endurance è utile “il connubio di maltodestrine e fruttosio in rapporto 2:1, come dimostrato nello studio presentato oggi e condotto dall’Equipe Enervit”, che evidenzia “come i livelli di interleuchina-6 e di cortisolo erano nettamente più bassi tra gli atleti coinvolti nello studio che avevano assunto il connubio di maltodestrine e fruttosio rispetto a chi aveva assunto il placebo”. Così Stefano Righetti, cardiologo presso l’ospedale S.Gerardo di Monza, in occasione del panel ‘Attività fisica ed esercizio per una longevità sana’ che oggi ha aperto la seconda giornata del V Congresso internazionale “Healthy lifespan – positive nutrition, antiinflammation diet, physical activity and sport” organizzato da Fondazione Paolo Sorbini, e promosso da Enervit e Technogym, a Palazzo Mezzanotte a Milano.

Al centro dell’intervento di Righetti la gestione dell’infiammazione nell’esercizio fisico di resistenza. “L’attività fisica moderata ha un effetto di riduzione dell’infiammazione rispetto alla sedentarietà – spiega l’esperto – Diverso è però il caso dell’esercizio di endurance ad alta intensità. Lo sport intenso causa un incremento delle cellule dell’infiammazione nel sangue. I fattori che influenzano l’infiammazione nello sport di endurance sono principalmente la durata dell’attività e l’intensità, oltre che il recupero. I meccanismi associati all’infiammazione sono quelli del metabolismo energetico, dell’adattamento muscolare e tissutale, del recupero post esercizio e anche dell’assorbimento del ferro”.

“L’interleuchina 6 (Il-6), molecola dell’infiammazione, può aumentare anche di 100 volte dopo uno sforzo fisico estremo – sottolinea il cardiologo – Quando si riducono i livelli di glicogeno a livello muscolare, aumenta la produzione di interleuchina 6, andando a determinare il distacco di acidi grassi liberi che vengono usati per produrre energia. Dopo l’esercizio intenso si ha un danno muscolare che comporta il rilascio di calcio, che a sua volta attiva l’infiammazione. L’infiammazione locale a livello del muscolo diventa con il trascorrere delle ore sistemica e l’atleta sperimenta dolori muscolari, aumento del turnover proteico e aumento del volume muscolare. Dopo l’attivazione dell’infiammazione post esercizio fisico, si attivano anche molecole che modulano l’infiammazione, permettendo così la rigenerazione e riparazione del tessuto”. Dopo 12-24 ore di fase acuta dell’infiammazione subentra la fase cronica, “durante la quale se l’interleuchina 6 resta alta si ha una riduzione della forza muscolare e un aumento del dolore muscolare – aggiunge Righetti – Inoltre, un’attività fisica intensa va a determinare una riduzione dell’efficienza del sistema immunitario per qualche ora. L’assorbimento del ferro è intaccato da alti livelli di infiammazione determinata dall’esercizio fisico intenso di endurance.” Gli Omega 6 “sono molecole che contribuiscono ad attivare l’infiammazione, al contrario gli Omega 3 la riducono. I fosfolipasi sono in grado di staccare Omega 3 e Omega 6 dalla membrana cellulare e di gestire quindi i meccanismi di attivazione e spegnimento dell’infiammazione”, conclude.