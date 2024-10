Cittadinanza: Messina (Fdi), ‘Ius Italiae? Non è nel programma elettorale ma se ne discuta’

Brucoli (Siracusa), 5 ott. (Adnkronos) – “La proposta di Fi sullo Ius Italiae? Non fa parte del programma elettorale ma questo non significa che non si possano aprire discussioni su nuovi argomenti, attualmente l’Italia ha una legge, una legge che funziona, quindi si vedrà. Abbiamo certamente l’urgenza di andare avanti su temi che sono nel programma elettorale come la riforma della giustizia e poi abbiamo anche la legge di bilancio in costruzione. Credo che i temi più importanti e più caldi ci siano, per il resto si vedrà e si discuterà come abbiamo sempre fatto all’interno della maggioranza”. Così Manlio Messina, vicecapogruppo vicario alla Camera di Fdi commenta, da Brucoli (Siracusa) dove si trova per la convention del partito, la proposta di Forza Italia sullo Ius Italiae.