Rai: Pd, ‘flop Monteleone altro fallimento di Telemeloni, Vigilanza intervenga’

Roma, 4 ott (Adnkronos) – “Governo e maggioranza attenti solo alle poltrone, non vedono la perdita eclatante di credibilità e di pubblico dei programmi del servizio pubblico. La trasmissione andata in onda ieri sera su Rai 2, condotta da Antonino Monteleone, ha subito un vero e proprio crollo: nasconderlo è impossibile”. Così i componenti del Partito democratico nella Commissione di vigilanza Rai.

“In vigilanza chiederemo quanto è stato il costo di questo programma che si è classificato ultimo tra quelli in prima serata sulle principali reti televisive. Siamo davanti a un altro flop di Telemeloni”, aggiungono.