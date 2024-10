Manovra: Magi, ‘da governo Meloni escalation di tasse’

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Con una escalation di tasse e nuovi balzelli, la manovra del governo Meloni è di fatto una dichiarazione di guerra fiscale a cittadini e imprese: per mascherare questa offensiva, la destra proverà a introdurre qualche bonus di qua e qualche mancetta alle lobby amiche di là, ma si tratta della conferma che le bugie populiste sui conti pubblici hanno le gambe corte e che questo governo non ha alcuna idea per il Paese. Meloni si concentri piuttosto sulla riduzione del debito e della spesa, creando le condizioni per un aumento dei salari per i lavoratori”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.