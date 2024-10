C.sinistra: Bersani, ‘alternativa parta da Pd, Avs e M5S**

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Cerchiamo di non farci compatire e di non annegare in un bicchiere d’acqua. C’è un problema a Roma su cui siamo in ritardo, che è passare dall’opposizione al percorso di alternativa da aprire nel Paese”. Così Pier Luigi Bersani postando sui social le foto di un suo intervento alla festa de L’Unità a Borgo Panigale.

“Fare questo spetta alle forze che hanno fatto coerentemente l’opposizione, Pd, Avs e 5Stelle. C’è tutto il tempo per raccogliere consensi, discutere programma e adesioni, accogliere ravvedimenti operosi”.

“Qui in Emilia Romagna -aggiunge Bersani- c’è un altro problema, quello di costruire una coalizione che rilanci e innovi la grande tradizione di governo di questa regione. Chi costruisce il programma ed è d’accordo sul programma partecipa alla coalizione”.