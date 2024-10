Autonomia: Tosi, ‘per chi non chiede delega protezione civile nulla cambierà’

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “L’attribuzione della delega sulla protezione civile non toglie nulla a nessuno, ma trasferisce i poteri di coordinamento alle regioni. In pratica, chi non desidera gestire la protezione civile in autonomia non subisce alcun cambiamento: la catena di comando e la gerarchia restano le stesse. Chi invece lo ritiene opportuno, come il Veneto o la Lombardia, può farlo. Anche l’Emilia-Romagna, che inizialmente aveva richiesto l’autonomia su queste materie, ha rallentato per questioni politiche interne, non essendo più in accordo con la propria richiesta originale. In sostanza, se il Veneto, la Lombardia o il Piemonte ottengono la delega sulla protezione civile, per le altre regioni che non la chiedono non cambia nulla. Chi la chiede, invece, gestisce questa competenza in autonomia”. Così Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, a Restart su Rai 3.