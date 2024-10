Allegra, cinque anni, passa di fronte al nuovo edificio-cantiere e pensa alla struttura in cui è stata trasferita forzatamente. Poi con lo sguardo innocente di chi non comprende appieno la gravità della situazione, chiede a papà Carmine Covelli: “Quando finiranno i lavori a scuola? Non vedo nessuno a lavorare!”. Una domanda semplice, ma che risuona come un eco di frustrazione in un contesto di incertezze e promesse disattese.

