Telese Terme, due ricercatori della ‘Maugeri’ tra gli scienziati più influenti al Mondo

Sono due i medici di IRCCS Maugeri Telese Terme inseriti nella prestigiosa World Top 2% Scientists 2024, la classifica degli scienziati più influenti a livello globale realizzata dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier e basata su dati di Scopus. Si tratta del Prof. Mauro Maniscalco, Primario dell’Unità Operativa di Pneumologia Riabilitativa, e del Dott. Pasquale Ambrosino, Specialista in Medicina Interna e Responsabile del Laboratorio per la Valutazione della Complessità Clinica, il più giovane dei i ricercatori di ICS Maugeri presenti in classifica.

