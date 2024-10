Il progetto non sarà stravolto.

La variante in corso di elaborazione da parte dei progettisti della Torre-Sala non prevederà l’eliminazione dell’auditorium, ipotesi circolata in questi giorni, né di altre parti di quanto elaborato dai tecnici. Probabile, invece, una riduzione dei posti, ma la struttura dedicata alla musica ci sarà.

I professionisti che hanno redato il progetto, inoltre, stanno verificando le possibilità di tenere aperta via Marmorale, la cui pedonalizzazione è stata oggetto di acceso dibattito.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia