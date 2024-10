E’ ormai in dirittura di arrivo la cantierizzazione relativa al progetto per la costruzione di un terminal per bus extraurbani con parcheggio autovetture, in prossimità della stazione ferroviaria centrale di Benevento.

Parliamo di un investimento di 2,8 milioni di euro, con l’appalto aggiudicato a un raccordo temporanee di impresa ‘Narciso-Iadarola-Narciso’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia