Lavoro: Nhrg si espande con l’apertura di nuove filiali e ricerca personale

Roma, 3 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Nhrg, agenzia per il lavoro, nata nel 2020 per volontà di Gianni Scaperrotta e Carlo Passino, è cresciuta molto in questi anni, una crescita equilibrata con una grande attenzione al clima aziendale e al benessere dei propri dipendenti, come dimostra il premio conseguito quest’anno come ‘Happy Place to Work’. La crescita continua necessita di un ampliamento dell’organico per apertura di nuove filiali e consolidamento di quelle esistenti, per questo si sta ricercando personale interno. Le ricerche in corso riguardano Lombardia, Toscana e Lazio In dettaglio: Lombardia 4 Branch Manager (Milano, Brescia, Bergamo, Cremona); Toscana 3 Branch Manager (Firenze, Pisa, Prato); Lazio Hr Generalist, categorie protette legge 68/99 (Roma). Per tutti sono richieste esperienza e provenienza dal settore.

“Il 2024 è stato l’anno della crescita e dell’espansione, come era nei nostri programmi fin dalla nascita di Nhrg. Crescita che intendiamo consolidare e incrementare, sempre nel segno di un corretto andamento nei confronti delle aziende clienti e di un profondo rispetto verso tutti i lavoratori che fanno parte del nostro gruppo”, dichiara il Ceo dell’azienda Gianni Scaperrotta.

Per approfondire i dettagli dei profili ricercati e inviare il proprio cv è sufficiente andare sul sito www.nhrg.it nella sezione offerte di lavoro. (Offerte di lavoro – Lavora in Nhrg). Le offerte sono rivolte a candidati ambosessi (legge 903/77). Si invitano i candidati a leggere la privacy policy (Regolamento Ue n. 2016/679) sul sito www.nhrg.it.