Sorrisi a metà per Gaetano Auteri. Il tecnico giallorosso si augurava di vedere finalmente vuota l’infermeria, ma salvo miracoli così non sarà. E non solo perché per la trasferta di Messina sarà out il lungodegente Nardi, ma anche perché dei tre giocatori che avevano possibilità di rientrare in tempo utile per la gara di domenica pomeriggio al ‘Franco Scoglio’, alla fine solo uno tornerà effettivamente a disposizione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia