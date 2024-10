Una Strega schiacciasassi, martellante dal primo secondo di gioco o in versione rimonta, come nell’ultimo racconto di campionato. Un ritmo insostenibile per ogni avversaria, nel proprio girone così come negli altri due raggruppamenti. Il Benevento di Gaetano Auteri ha la miglior partenza casalinga di tutta la Serie C: quattro su quattro davanti al proprio pubblico, un ruolino di marcia da far invidia. Sia per i punti conquistati – 12, più di ogni altra inseguitrice – sia per le cifre che scandiscono la vena realizzativa della Strega. Tre gare consecutive con quattro gol all’attivo al “Vigorito” e un bilancio totale da 14 reti segnate. Per comprendere al meglio l’andamento infernale dei sanniti basta confrontare lo score giallorosso con quello delle altre 59 squadre dei tre gironi. Tra di loro solo altri due club hanno raggiunto la doppia cifra in termini di gol segnati in casa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia