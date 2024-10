A Napoli, il giornalista Luca Abete ha messo in luce un allarmante caso di truffa ai danni di imprenditori locali. Un uomo di Cerreto Sannita, originario di San Lorenzello, si spacciava per un giornalista della Rai, promettendo spot pubblicitari sui canali della televisione di Stato in cambio di ingenti somme di denaro, che variavano dai 600 ai 1500 euro. Tuttavia, i servizi promessi non sono mai andati in onda sulle reti Rai, ma sono stati invece pubblicati sui profili social dello pseudo inviato, utilizzando un logo della Rai palesemente contraffatto.

