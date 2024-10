Riforme: Casellati, ‘chiuso lavoro abrogazione 30.690 norme pre-repubblicane’**

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Stamattina a Montecitorio si è chiuso il lavoro in commissione Affari Costituzionali sui disegni di legge per l’abrogazione di norme pre-repubblicane che ora andranno in Aula. 30.690 atti adottati tra il 1861 e il 1946 che, pur privi di effetti concreti, continuavano a provocare confusione e difficoltà interpretative. Sono molto soddisfatta del lavoro svolto in questi due anni per fare pulizia nel nostro ordinamento”. Così su X il ministro per le Riforme e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

“Semplificare significa liberare l’Italia dal groviglio di regole che limita i diritti dei cittadini e soffoca la nostra economia. Semplificare vuol dire alleggerire famiglie e imprese dal peso della burocrazia, un vero e proprio stalker che grava sul nostro Paese per circa 230 miliardi di euro all’anno”, conclude.