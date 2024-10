Mo: Craxi, ‘sorpresa da polemiche contro Governo da chi poi non viene in Parlamento’

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Qua non rappresento il Governo, rappresento il Senato per la materia di mia competenza. Non ho una lunga carriera parlamentare ma in Parlamento ci sto da un po’: io non ha mai visto ministri così solleciti a riferire al Parlamento come il ministro Tajani e il ministro Crosetto e mi sorprendono le proteste di questi giorni fatte in Aula, più spesso sui giornali, anche da parte di parlamentari che poi nelle commissioni competenti non si presentano”. Lo ha affermato Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, nel corso dell’audizione sulla crisi in Medio Oriente dei ministri Antonio Tajani e Gudo Crosetto.