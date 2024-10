Mo: al Jazeera, ‘oltre 30 persone uccise a Khan Younis’

Gaza, 2 ott. (Adnkronos) – I corpi di oltre 30 persone, tra cui donne e bambini, sono stati recuperati dopo che le forze israeliane si sono ritirate da Khan Younis a seguito di un assalto via terra durato diverse ore. Lo riferisce al Jazeera, citando Saleh al-Hams, responsabile del reparto infermieristico dell’Ospedale europeo, che ha dichiarato che decine di morti e feriti sono stati trasportati nella sua struttura e al Nasser Hospital a partire dalle 3 del mattino.

Alcuni dei feriti sono in condizioni critiche, ha aggiunto. Le forze israeliane hanno effettuato pesanti attacchi aerei mentre le truppe di terra hanno organizzato incursioni in tre quartieri di Khan Younis, la seconda città più grande di Gaza.