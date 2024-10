Altri due colpi dei ladri, ancora una volta nel mirino scuole ed esercizi commerciali. A segno furto alla Sant’Angelo a Sasso in contrada Capodimonte, dove i malviventi hanno svuotato i distributori. Assalto dei banditi invece in una tabaccheria di via Cocchia: in quattro hanno portato via sigarette, gratta e vinci e contanti, per un bottino che ammonta a oltre 14mila euro.

