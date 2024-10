Ferrovie: Salvini, ‘stanotte errore impresa privata, ha piantato chiodo su un cavo’

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “A quanto mi risulta, i tecnici mi hanno detto che c’è stato un errore questa notte di un’impresa privata che ha piantato un chiodo su un cavo e il tempo di reazione di fronte a questo errore, e conto che il privato ne risponda, non è stato all’altezza di quella che la seconda potenza d’Europa deve avere”. Lo dice Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo alle domande dei cronisti in Transatlantico.

“Ci stanno lavorando gli ingegneri, perché non è possibile investire miliardi di euro per comprare nuove carrozze, nuovi treni pendolari, Intercity, Alta velocità, la Tav, il Brennero e uno alle tre di notte, a Roma, pianta un chiodo nel posto sbagliato, rovinando la giornata di lavoro a migliaia di persone”, aggiunge.