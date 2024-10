Ferrovie: Salvini, ‘impresa privata colpevole ne risponderà, ho chiesto nomi e cognomi’

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Ho chiesto nomi, cognomi, indirizzi, codici fiscali di quelli che non hanno fatto il loro lavoro. Quando si arriverà a una conclusione lo saprò e lo saprete”. Lo dice Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo alle domande dei cronisti in Transatlantico.

“Ho chiesto una verifica delle centraline di alimentazione in tutta Italia a questo punto, perché non è possibile che un errore di un privato possa fermare mezza Italia”, conclude Salvini.