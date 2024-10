Ferrovie: M5s, ‘noi propositivi, proponiamo che Salvini tolga il disturbo’

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Le segnalazioni che continuano ad arrivarci da chi oggi è passato per la stazione Termini sono insopportabili. Qui non si tratta di un mercoledì infausto, ma di un semestre nero per il trasporto ferroviario su cui il governo Meloni e in modo particolar il ministro Salvini hanno responsabilità abnormi. Disguidi, ritardi, guasti e disagi sono un leit motiv che va avanti da mesi: quando hai un ministro che di fatto si occupa di trasporti circa 2-3 ore al mese, le conseguenze poi sono queste. I colleghi di centrodestra ci chiedono di essere propositivi: come abbiamo ribadito in Upb in commissione, la nostra proposta è che il ministro Salvini tolga il disturbo, perché è completamente inadeguato al ruolo che ricopre”. Così in una nota i deputati M5s in commissione Trasporti Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi e Giorgio Fede.