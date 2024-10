Curcio: “Da ingegneria italiana aiuto per messa in sicurezza Paese”

Siena, 2 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Il sistema di Protezione Civile nasce per mettere insieme approcci, formazioni e attività molto diverse, in questo è importante l’apporto del progetto ingegneristico che può essere sviluppato una volta che si hanno l’idea, l’analisi e i costi. Perché se noi ci ricordiamo della vulnerabilità degli edifici quando crollano, ci ricordiamo delle cose che non vanno poi non abbiamo delle risposte da dare. Perché queste risposte siano strutturali, c’è bisogno dell’ingegneria italiana e della condivisione con la politica, in modo tale da aiutare, per la messa in sicurezza del Paese e dei cittadini, il governo di oggi, di domani, di dopodomani”. A dirlo nella lectio ‘Ingegneria per governare la complessità’, Fabrizio Curcio, ripercorrendo la sua attività a capo del Dipartimento della Protezione Civile dal 2015 al 2017 e dal 2021 al luglio 2024, attualmente dirigente generale presidenza del Consiglio dei ministri, intervenendo al 68° Congresso nazionale degli ingegneri d’Italia, in corso a Siena fino a venerdì 4 ottobre.

“Voglio ricordare – ha precisato – l’evento meteorologico di Ischia del 26 novembre del 2022 che, al di là della gestione operativa, ha visto l’importante supporto della metodologia Building information modeling (Bim). L’ingegneria della tecnologia nelle attività complesse è dunque fondamentale; l’ultima testimonianza è nella terra dei fuochi dove al di là degli aspetti di rilevazione e monitoraggio c’è stato un approccio più investigativo, in grado di mettere insieme la tecnologia con la conoscenza tecnica”.