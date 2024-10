Calcio: ultrà non rispondono a gip, linea del silenzio anche per prossimi interrogati

Milano, 2 ott. (Adnkronos) – In otto hanno scelto di non rispondere alle domande del gip di Milano Domenico Santoro e gli altri ultrà che si trovano in carcere, e verranno sentiti tra domani e venerdì, potrebbero scegliere la stessa linea del silenzio. La prima giornata di interrogatori – tra i nomi più noti ci sono Francesco Lucci e Marco Beretta – si chiude con nessuno spunto per la procura la cui indagine ha permesso di azzerare i direttivi delle due curve milanesi per sospette infiltrazioni criminali. Domani sono attesi gli interrogatori di Franco Lucci e Marco Ferdico, rispettivamente i due capi della curva rossonera e nerazzurra, entrambi detenuti nel carcere pavese di Voghera. Il silenzio si lega – oltre all’omertà che talvolta caratterizza il tifo organizzato – anche alla mole di atti, la sola ordinanza supera le 530 pagine, che i difensori degli arrestati devono leggere.