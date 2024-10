Calcio: inchiesta sulle curve, primi interrogatori, ultrà non rispondono a domande (2)

(Adnkronos) – La strada del silenzio è anche dettata dalla necessità di leggere i numerosi atti che fanno parte dell’inchiesta che ha portato complessivamente a 19 arresti per sospette infiltrazioni criminali nelle curve di San Siro. Le due tifoserie sono legati dai business illeciti di biglietti e parcheggi, ma mentre la curva Sud sembra più orientata a pestaggi a pagamenti, la curva nerazzurra deve rispondere di associazione per delinquere aggravata dalla finalità di agevolare la cosca di ‘ndrangheta dei Bellocco.

Mirko Perlino, difensore di Beretta – già detenuto a San Vittore per l’omicidio del ‘compagno di curva’ Antonio Bellocco – e avvocato noto per aver difeso negli anni la curva Nord ribadisce che “non c’è stata nessuna pressione per avere le tessere che venivano regolarmente pagate e sui biglietti non ci sono mai state minacce dirette. L’unica minaccia è ‘se non ci danno i biglietti per Istanbul, per la finale di Champions League, non ci andiamo’ e a mio parere non è una minaccia, ma è dire o accontentiamo tutti o non ci va nessuno”.

Inoltre, Beretta “i rapporti con i calciatori non li aveva, qualcuno ha avuto dei rapporti con i calciatori e che io sappia erano molto cordiali, anche in occasione della finale. La finale era un evento fondamentale e forse gli stessi calciatori ci tenevano ad avere la massa, era una partita difficilissima, quindi più il tifo era numeroso più era favorevole al morale e al risultato”, conclude il legale che ribadisce l’assenza di qualsiasi pressione o minaccia.