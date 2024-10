Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Credo che Conte stia gestendo in modo nervoso questo passaggio” ma “vorrei sottolineare che il punto è strutturale: il centrodestra ha un suo schema fisso, mentre il centrosinistra non ha un meccanismo fisso. Serve un tavolo, come quello che ha proposto da Magi, che gestisca queste dinamiche”. Così Andrea Orlando a Metropolis sul sito di Repubblica.