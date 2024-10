Jesus Vasquez già parroco di San Nicola Manfredi condannato per abusi sessuali su due minori è stato condannato adesso a risarcire i danni nei confronti delle due vittime, per circa 130mila euro più interessi. Con l’ex parroco di San Nicola Manfredi condanna in solido al risarcimento dei danni per l’arcidiocesi di Benevento.

