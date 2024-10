Rai: M5s, ‘incardinamento riforma primo step per liberarla da governo di turno’

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “L’incardinamento nell’ottava commissione del Senato delle diverse proposte di riforma della Rai è il primo step di un percorso che deve portare a liberarla dal legame diretto con l’esecutivo. Il servizio pubblico deve poter liberare tutte le sue smisurate potenzialità, e per farlo ha bisogno di uscire dal legame troppo stretto con la politica. La proposta di riforma del M5s ruota attorno a questo perno: togliere la cappa del governo di turno che ormai da troppi anni condiziona l’attività a viale Mazzini. Lo dobbiamo ai cittadini che pagano il canone, nel rispetto delle indicazioni del Media Freedom Act europeo”. Così in una nota i senatori M5s in commissione Lavori pubblici e Telecomunicazioni Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Luigi Nave.