Pd: Letta si dimette da Parlamento, nominato decano Ie di Madrid**

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Enrico Letta è stato nominato decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs, la scuola di alta specializzazione dell’Universita IE (Istituto de Empresa) di Madrid. Letta, che manterrà l’incarico di Presidente dell’Istituto Jacques Delors di Parigi, entrerà in carica il prossimo 20 novembre. Lo comunica una nota della stessa università spagnola diramata in giornata.

Letta – impegnato dal 2023 nella redazione e nella presentazione del Rapporto sul futuro del mercato interno dell’Unione europea commissionatogli dalla Commissione e dal Consiglio UE – rassegnerà, quando assumerà il nuovo incarico, le dimissioni dal Parlamento italiano.

“Come avevo annunciato all’indomani delle elezioni torno al mio lavoro universitario”, scrive l’ex premier sui social. “Manterrò i miei impegni compatibili con questo incarico a partire dall’Istituto Delors, mi dimetterò invece dal Parlamento che richiede un impegno totale, Rosanna Filippin che mi succederà e alla quale rivolgo i miei auguri di buon lavoro, saprà impegnarsi al meglio”.