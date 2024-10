Mo: Graziano (Pd), ‘preoccupati per militari italiani, Crosetto e Tajani riferiscano in aula’

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “La situazione in Libano sta assumendo contorni sempre più preoccupanti, con un’escalation che potrebbe generare sviluppi pericolosi nel breve termine, come dichiarato oggi dallo stesso comando di Unifil”. Così in una nota il capogruppo democratico in commissione difesa della Camera, Stefano Graziano.

“Di fronte a questa allarmante evoluzione, esprimiamo forte apprensione per la sicurezza del contingente italiano impegnato nelle operazioni di peacekeeping nel sud del Paese. Chiediamo ai ministri degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto, di riferire immediatamente in parlamento sulle misure per garantire la protezione dei nostri soldati e per rafforzare gli interventi per la sicurezza necessari a fronteggiare questa delicata fase”.