Washington, 1 ott. (Adnkronos) – E’ in corso un acceso dibattito su come Israele risponderà all’attacco missilistico iraniano di oggi e che le conseguenze per Teheran devono ancora essere valutate. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando alla Casa Bianca e aggiungendo che della risposta di Israele avrebbe parlato con il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.