Non si placano le polemiche in merito al progetto Pnrr che riguarda l’abbattimento e la ricostruzione degli istituti “Torre-Sala” in un unico nuovo edificio con un contiguo auditorium. Ieri la visita del deputato del M5S Agostino Santillo che ha parlato con il dirigente scolastico Citarelli e ha poi partecipato ad un successiva conferenza stampa, con Paola Caruso del Comitato “Salviamo le scuole Torre-Sala e il quartiere Mellusi dallo scempio”; Gabriele Corona per Altrabenevento; Danila De Lucia, senatrice nella scorsa legislatura per il Movimento Cinque Stelle; il coordinatore territoriale del Movimento Cinque Stelle a Benevento, Giovanni Romano.

